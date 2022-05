Finanziamento Futuro Sostenibile, Unicredit supporta il Gruppo Cellino

(Teleborsa) - UniCredit ha perfezionato a favore di Cellino e Celmac, aziende del Gruppo Cellino – leader nella produzione di componentistica in lamiera con alcune specializzazioni nella lavorazione dell'alluminio e dell'acciaio inox – un Finanziamento Futuro Sostenibile, legato a obiettivi ESG, dell'importo complessivo di 3 milioni di euro. Il finanziamento e` assistito da garanzia SACE, a supporto del capitale circolante e del costo del personale dell'azienda.

Con il programma Finanziamento Futuro Sostenibile UniCredit supporta le imprese che si impegnano a migliorare e affinare il proprio profilo di sostenibilita`, grazie al conseguimento di risultati basati su criteri ESG: Environmental, Social e Governance. In particolare, i fondi messi a disposizione del Gruppo Cellino – spiega UniCredit in una nota – saranno utilizzati anche per accelerare il suo percorso ESG con l'efficientamento energetico e destinando risorse a un concreto miglioramento della sicurezza dei lavoratori, con il conseguimento della Certificazione ISO 45001:2018.

"Anche in questa occasione il programma Finanziamento Futuro Sostenibile si e` dimostrato all'altezza delle esigenze in termini di sostenibilita` espresse dal nostro cliente, prevedendo il raggiungimento entro 3 anni di 2 obiettivi in ambito ESG – dichiara Paola Garibotti, responsabile regionale Nord Ovest di UniCredit –. L'interesse da parte della clientela per queste soluzioni e` crescente e questo ci consente di contribuire concretamente ai processi di trasformazione in senso sostenibile della struttura produttiva del Paese".

"Siamo lieti di continuare a supportare Cellino, con cui abbiamo da anni un solido rapporto fatto di successi – ha dichiarato Enrica Delgrosso, responsabile Mid Corporate del Nord Ovest di SACE –. Cellino rappresenta una realta` industriale dalla forte vocazione internazionale, che ha scelto di investire sul territorio e sul benessere dei propri dipendenti. Attraverso questa operazione SACE conferma ancora una volta il proprio ruolo a sostegno delle imprese italiane e dei loro piani di crescita sostenibile".

"Questa operazione con UniCredit – spiega Fabrizio Cellino, amministratore delegato del Gruppo Cellino –, e` volta al supporto dello sviluppo e della crescita del Gruppo, nonche´ al sostegno del fabbisogno di circolante e dello stanziamento di risorse mirate ad investimenti in ambito ESG. La societa` infatti ha iniziato gradualmente ad approcciare il proprio sviluppo anche in termini di crescita sostenibile che sara` il tema chiave per il prossimo futuro".