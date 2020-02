Finanziamento da 80 mln di euro per Profilglass Spa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Unper sostenere gli, storica azienda di Fano (PU) leader nella, connessi anche al consolidamento della presenza della società sui mercati internazionali.L'operazione è stata condotta da un pool di istituti finanziari composto dain qualità di Banca Agente e Bookrunner, Mandated Lead Arranger e Global Coordinator;(Bookrunner, Mandated Lead Arranger e Global Coordinator),(Gruppo Monte Paschi) e(Mandated Lead Arrangers); oltre a Ubi,Fondata nel 1982 dai, Profilglass con, si distingue fra i principali operatori del settore a livello internazionale,in un'ottica di continua evoluzione e adattamento alle condizioni di mercato."Si tratta di un'operazione strategica grazie alla quale potremo sostenere in modo adeguato i nostri progetti di crescita a medio e lungo termine, sia in Italia che sui mercati internazionali – sottolinea, CFO di Profilglass –. Rdei prodotti e dei settori di applicazione e su una sempre maggiore spinta verso la sostenibilità e l'innovazione tecnologica dei nostri processi produttivi".ai piani di investimento per l'attività produttiva di Profilglass – sottolinea, Regional Manager Centro Nord UniCredit –in grado di attivare percorsi di crescita virtuosi. Abbiamo condotto con entusiasmo questa operazione come banca capofila. Confermiamo così l'impegno del nostro Gruppo nell'esserei e realizzare un business concreto e sostenibile"., orientata ad una sempre maggiore attenzione al territorio e al sostegno delle migliori aziende italiane, con– ha sottolineatoi, Head of Corporate and Financial Institutions di CDP - Questa operazione, in particolare, consolida il nostro ruolo in complementarietà con le principali Istituzioni finanziarie operanti in Italia nella definizione di soluzioni finanziarie a sostegno dei programmi di crescita delle imprese, favorendone i processi di innovazione e di sviluppo".