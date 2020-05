Abi, domande e risposte ​sui finanziamenti: garantiti da Sace e dal fondo di garanzia

Quali sono i documenti da presentare per accedere ai prestiti di 25 mila euro? Il modulo di richiesta può essere adoperato anche dalle banche per l’istruttoria? Chi può accedere ai finanziamenti fino a 800 mila euro? Quali sono le garanzie per i prestiti fino a 5 mila euro? Sono alcune delle domande più ricorrenti in questi giorni nei confronti in corso fra imprese e banche ma anche nel dibattito politico. L’Abi ha varato un Testo unico semplificato, una sorta di quadro di insieme per la liquidità delle imprese, fornendo una serie di chiarimenti frutto dei contributi forniti dal Mef, Mcc, Sace, fondo di garanzia. Ci sono le sessioni di domande e risposte mirate su Garanzia Italia per le imprese e per le istituzioni finanziarie. Il Messaggero.it rivela l’intero documento.

Ultimo aggiornamento: 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA