Finanza.tech, ricavi in aumento. Stefano Tana nominato presidente

(Teleborsa) - Finanza.tech, società fintech quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre del 2022 cona 2,17 milioni di euro (+56% rispetto al primo semestre 2021),a 0,82 milioni di euro (+20%) con EBITDA margin al 38%,a 0,33 milioni di euro (420 mila euro un anno fa)."Finanza.tech ha reagito con straordinaria forza alle contingenze socio-economiche che hanno caratterizzato questo primo semestre, dimostrando di avere una struttura e un business model capaci di resistere anche alle condizioni di mercato più sfavorevoli - ha commentato il- Nei primi sei mesi dell'anno, siamo stati impegnati a strutturare un nuovo processo per la cessione dei crediti d'imposta, affermandoci tra i principali player in grado di operare in questo ramo di attività; nel secondo semestre siamo certi che raccoglieremo i frutti di questo sforzo".Il gruppo presenta unattivo (cassa) per 1,3 milioni di euro, con un assorbimento di liquidità per circa 1,7 milioni di euro, imputabile a costi di quotazione (circa 1 milione di euro), unitamente alla destinazione di parte delle risorse raccolte all'investimento in capitale umano (circa 0,4 milioni di euro) e crediti fiscali non ancora acquistati da large corporate e intermediari finanziari.Finanza.tech ha nominato per cooptazionequale nuovo. Il CdA ha anche nominato Tana come. Laureato in Economia e Commercio, Dottore Commercialista e socio ordinario A.I.A.F. (Associazione Italiana per l'Analisi Finanziaria), Tana vanta una consolidata esperienza professionale nel settore bancario: è stato amministratore delegato di Cabel Holding, nonché membro del CdA di diverse società del Gruppo Cabel e di istituzioni finanziarie.