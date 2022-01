Finanza.tech, Integrae SIM avvia copertura con rating BUY e TP a 3,25 euro

(Teleborsa) - Integrae SIM ha iniziato la copertura sul titolo di Finanza.tech, financial enabler che permette alle PMI di dialogare in ambito finanziario con banche, fintech e investitori. La società si è quotata il 29 dicembre 2021 su Euronext Growth Milan con un prezzo di collocamento fissato a 1,2 euro per azione, mentre oggi scambia a 1,9 euro per azione. Il prezzo obiettivo è stato fissato a 3,25 euro per azione (per un upside potenziale di oltre il 70%), mentre il giudizio sul titolo è "BUY".

Per i prossimi anni, Integrae SIM si aspetta un incremento del valore della produzione, che dovrebbe passare da 2,95 milioni di euro nell'anno fiscale 2021 a 10,50 milioni di euro nel 2024 (pari a un CAGR 2021-2024 del 52,8%). Gli analisti credono che la strategia di Finanza.Tech si baserà principalmente su una sempre maggiore integrazione dei processi e su un'ottimizzazione della lettura e dell'interpretazione dei dati. L'EBITDA dovrebbe passare da 1,17 milioni di euro nel 2021 a 4,53 milioni di euro nel 2024, con un EBITDA margin in grado in raggiungere il 43,1% tra tre anni. La società dovrebbe migliorare la propria Net Financial Position (NFP) nei prossimi anni, arrivando nel 2024 ad avere una NFP cash positive pari a 7,57 milioni di euro, grazie principalmente a flussi di cassa positivi generati dalla gestione caratteristica.

Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni, la società è assistita da Integrae SIM in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator.