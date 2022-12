Finanza Sostenibile: Autostrade per l'Italia pubblica il suo primo Sustainability-Linked Financing Framework

Lunedì 12 Dicembre 2022, 14:00







(Teleborsa) - Autostrade per l'Italia ha pubblicato oggi il suo primo Sustainability-Linked Financing Framework che ribadisce l'impegno della Società in materia di finanza sostenibile, consolidando ulteriormente il legame fra sostenibilità e strategie finanziarie.



La solidità del framework di Autostrade per l'Italia è stata confermata anche dalla valutazione (Second Party Opinion) di Moody's ESG - società leader nella fornitura di servizi per investitori ESG - che attesta la coerenza del Sustainability-Linked Financing Framework con i principali standard internazionali di riferimento.



"Il percorso di trasformazione intrapreso da Autostrade – ha dichiarato l'Amministratore Delegato Roberto Tomasi - integra negli obiettivi strategici la sostenibilità. Coerentemente a ciò, il framework individua obiettivi ambiziosi legati al piano Net Zero del Gruppo".