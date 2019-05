Finanza locale, Pisa è il comune più virtuoso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. A dirlo è l', diretto dall'ex commissario alla spending review Carlo Cottarelli, che ha analizzato la gestione finanziaria dei 52 Comuni, nonché capoluogo di provincia, con più 80mila abitanti nelle regioni a statuto ordinario.La città toscana guida la classifica con un indicatore di efficienza pari a 139,50 punti; seguono, con 85,31 punti, ea quota 71,92. Nella zona alta troviamo poi Piacenza (71,31 punti), Cesena (61,38), Reggio Emilia (61,26).: il capoluogo lombardo è 29°, con un indicatore di efficienza solo lievemente negativo a -2,81), mentre la Capitale è al 31° con un punteggio di -3,32.Tra le grandi città(+56,71),(+22,25) e(+22,05),(-15,98)(-21,75). A, con un indicatore negativo di -57,93 punti,(-68,27) e(-69,14)."Siamo in un momento molto importante per i bilanci comunali, che ai sensi di una serie di riforme della finanza locale devono rivalutare le rispettive esigenze e soprattutto introdurre i 'fabbisogni standard' al posto di quelli 'storici' per calcolare trasferimenti statali e capacità fiscale, il tutto nel quadro della generale revisione delle autonomie locali che è in corso", ha spiegato Cottarelli."Nel definire i trasferimenti si cerca di. Con quest'analisi riteniamo di aver dato un, finalizzato a evitare sprechi e diseconomie", ha concluso.