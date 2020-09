Finanza agevolata, De Lise (Ungdcec): tema cruciale per il futuro dell'Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "La Finanza agevolata è un tema cruciale per il futuro dell'Italia. D'altronde, gli accordi firmati con l'Unione Europea dovrebbero portare una liquidità che in questo momento scarseggia nel nostro Paese. Questo potrebbe fare la differenza anche rispetto alle attività dei dottori commercialisti, che stanno sempre più diventando manager d'impresa". È quanto ha detto, presidente Ungdcec, aprendo il convegno nazionale Golden Group "La finanza agevolata nella strategia di rilancio aziendale."Il nostro lavoro - ha spiegato De Lise - va avanti nell'ottica di una costante riqualificazione del ruolo del. Possiamo e vogliamo portare un contributo al cliente attraverso competenze specifiche che possono essere acquisite con la formazione, ma anche facendo rete con altri colleghi che hanno gli stessi ideali e gli stessi principi"., tesoriere Ungdcec, ha evidenziato: "La Finanza agevolata è uno degli aspetti principali della consulenza che possiamo offrire ai nostri clienti. Oggi la finanza agevolata non guarda soltanto agli strumenti di auto impiego, come accadeva all'inizio, ma a un numero più ampio di aree disciplinari e di intervento, tra cui l'internazionalizzazione e Ricerca&Sviluppo. In quest'ottica, la specializzazione può aiutarci a offrire un livello sempre più ampio di consulenza".Per, chief Operations Officer Golden Group, "la nostra è una società che dal 1996 si occupa di Finanza agevolata. Siamo al fianco delle imprese per permettere di ottenere i contributi a fondo perduto della comunità europea sugli investimenti che stanno effettuando. Siamo vicini ai 25 anni di attività, una grande esperienza che speriamo di far valere a supporto degli imprenditori".Al webinar sono intervenuti Alessandro Laurenzi, coordinatore, Alessia Bernardi, direzione tecnica Golden Group, Vittoria Piscitelli, Ufficio Studi e Ricerche Golden Group, Alessandro Laurenzi, coordinatore Ufficio Studi e Ricerche Golden Group. Ha moderato Fabio Marcucci, coordinatore Commerciale Nazionale Fan Golden Group.