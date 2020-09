Finale in rosso per Piazza Affari e le altre Borse europee

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -che hanno preso la via del ribasso sul finale seguendo l'andamento in rosso di Wall Street.Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,174. Lieve aumento dell'oro, che sale a 1.879,9 dollari l'oncia.(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 38,94 dollari per barile, in forte calo del 4,09%.Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +139 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,85%.giornata fiacca per Francoforte, che segna un calo dello 0,35%, piccola perdita per Londra, che scambia con un -0,51%, e tentenna Parigi, che cede lo 0,23%. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre lo 0,52%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 20.905 punti.Buona la performance a Milano dei comparti tecnologia (+1,39%), sanitario (+0,90%) e chimico (+0,52%).Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti materie prime (-3,06%), viaggi e intrattenimento (-2,21%) e petrolio (-1,94%).Tra lea grande capitalizzazione, buoni spunti su Amplifon, che mostra un ampio vantaggio dell'1,98%.Ben impostata Atlantia, che mostra un incremento dell'1,83%.Tonica DiaSorin che evidenzia un bel vantaggio dell'1,82%.In luce STMicroelectronics, con un ampio progresso dell'1,71%.I più forti ribassi, invece, si verificano su Saipem, che continua la seduta con -3,22%.Affonda Tenaris, con un ribasso del 3,21%.Crolla Leonardo, con una flessione del 3,03%.Vendite su ENI, che registra un ribasso del 2,84%.di Milano, Sanlorenzo (+2,13%), Acea (+1,91%), Datalogic (+1,83%) e Sesa (+1,69%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Saras, che ottiene -4,05%.Vendite a piene mani su Cerved Group, che soffre un decremento del 3,58%.Pessima performance per Autogrill, che registra un ribasso del 3,56%.Sessione nera per doValue, che lascia sul tappeto una perdita del 3,46%.