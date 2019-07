Filiere Agroalimentari Unicredit, firmata convenzione con Contri Spumanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nei giorni scorsi, è stata firmata una nuova convenzione relativa al Progetto Filiere Agroalimentari voluto da UniCredit per le imprese italiane del settore. La Banca ha infatti siglato unaL'accordo stipulato tra le parti permetterà a UniCredit di supportare le imprese agricole conferenti di Contri Spumanti, valorizzandone l'appartenenza alla filiera, con proposte creditizie e servizi ad hoc, elaborati per rispondere, a condizioni di favore, alle specifiche esigenze delle aziende coinvolte.Parallelamente, per incrementare la propria quota di export, già oggi attestata al 55% del fatturato 2018 (98 milioni di euro), Contri Spumanti ha siglato con UniCredit un'intesa per la fornitura di un servizio specifico (comprensivo di servizi bancari, logistici e di web marketing) per accedere al marketplace del Gruppo Alibaba, leader mondiale dell'e-commerce. Grazie a tale accordo l'azienda vinicola aprirà una vetrina su Alibaba.com, la più grande piattaforma B2B di e-commerce per aziende del mondo, presente in 190 paesi con oltre 160 mln di operatori attivi.