Fila, si dimette il Presidente del CdA Gianni Mion

(Teleborsa) - Gianni Mion lascia la FILA. In data odierna il dottore ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di membro e Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, con efficacia a decorrere dalla nomina per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società del nuovo amministratore chiamato a sostituirlo.



Alla prossima adunanza, prevista per il giorno 6 agosto 2019, il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà, inoltre, alla nomina di un nuovo Presidente.



Gianni Mion ha motivato le dimissioni in base a ragioni personali, tali da non consentirgli più di dedicarsi alla carica con la sistematicità, il tempo e l'impegno che egli ritiene dovuti.



