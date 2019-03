FILA, il 2018 dà ottimi risultati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sono stati approvati in data odierna i risultati 2018 di FILA, acronimo di Fabbrica italiana di Lapis ed Affini.Da questi si evince un valore deiin netto aumento rispetto ai 510,4 dell'anno precedente di un 18,1%., in incremento del 66,6 milioni di euro, mentreraggiunto dal gruppo F.I.L.A, al netto del risultato di competenza degli azionisti terzi, èin contrazione rispetto ai 29,1 mln di euro dell'esercizio precedente.Per il 2019 è prevista una ripresa del fatturato nell'area Nord America e una crescita sostenuta nel mercato indiano. In Europa si propende ad un anno di stabilità e nel centro sudamericano invece moderata crescita.