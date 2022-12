FILA, Cristian Nicoletti nuovo CFO e Investor Relator

(Teleborsa) - Il CdA di FILA, quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella vendita di articoli per le arti visive e plastiche, la creatività e il disegno, hae dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della società. La nomina avrà efficacia dalla data di effettiva cessazione del rapporto di Stefano De Rosa con FILA (ossia il 6 febbraio 2023), che aveva annunciato le sue dimissioni a fine novembre.Nicoletti ricopriràe referente informativo di FILA. Il manager è in FILA dal 2006 e attualmente ricopre la posizione di Group Reporting & Business Analysis VP."Sono molto soddisfatto della scelta di Cristian Nicoletti come CFO di FILA - ha commentato il- Il suo solido percorso professionale all'interno della società e il suo già diretto coinvolgimento nella gestione di una divisione di eccellenza all'interno del gruppo, lo rendono, assicurando che le attività siano svolte in"."Sono inoltre molto contento che Stefano De Rosa abbiae la sua esperienza e il suo contributo saranno ancora preziosi per me e per il gruppo intero", ha aggiunto.