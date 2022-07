FILA, avviato iter rinegoziazione debito con banche

Lunedì 25 Luglio 2022, 09:15







(Teleborsa) - FILA, società attiva nella produzione di cancelleria ed articoli per la scuola quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan, ha fatto delle precisazioni in merito ad alcune notizie di stampa, spiegando che è in corso una rinegoziazione del debito del Gruppo che coinvolge un pool di banche.



I termini e le condizioni dell'operazione non sono ancora stati compiutamente definiti e la medesima non è ancora stata sottoposta ad approvazione del CDA. Una volta perfezionato l'iter di approvazione - assicura un nota - la società darà comunicazione al mercato.