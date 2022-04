FILA, assemblea approva bilancio 2021 e dividendo

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di FILA, quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella vendita di articoli per le arti visive e plastiche, la creatività e il disegno, ha approvato il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 ed esaminato il bilancio consolidato del gruppo. Deliberata la distribuzione di un dividendo agli azionisti per complessivi 11.743.408,31 euro e, quindi, 0,23 euro per ciascuna delle 51.058.297 azioni attualmente in circolazione, con data di pagamento il 25 maggio 2022, data stacco cedola il 23 maggio 2022 e record date il 24 maggio 2022.

Approvata, con voto vincolante, la prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti ed espresso voto consultivo favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti. Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'assemblea del 27 aprile 2021 (per la parte non eseguita).

I soci hanno anche approvato il piano di incentivazione per il periodo 2022-2026 riservato a dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche di FILA o e/o di altre società appartenenti al gruppo alla stessa facente capo.