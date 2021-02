© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilha persoa causa della crisi del coronavirus nel 2020, passando da un fatturato di un miliardo asecondo i dati Cerved. In scia alle restrizioni messe in campo in questi mesi, infatti, si è dovuto convertire al digitale, trasferendo gli eventi su nuove piattaforme. Una tecnologia, quella digitale, che sarà utile e complementare anche in futuro, quando la pandemia sarà superata. Secondo, Presidente- l'elemento digitale consentirà di estendere, aprendo nuove opportunità diLo sbarco sulle piattaforme digitali, comeè stato necessario per contrastare "l'emergenza e garantire una continuità in tempi in cui non ci si può muovere", secondo Ferro. Tra settembre e ottobre "nella piccola parentesi di due mesi, troppo corta, si sono svolte 15 manifestazioni fieristiche internazionali in Italia in modalità ibrida" ma in "prospettiva la parte digitale potrà servire ad amplificare il segnale che nasce durantequindi, sarà sfruttare le piattaforme digitali per ampliare gli eventi. Da una parte le fiere si aprono anche ai visitatori iscritti "in via virtuale da remoto", un'opzionee dall'altro lato "oltre ai cinque giorni di svolgimento nella relazione tra espositore e operatore internazionale può trasformarsi ined è per questo "che abbiamo chiamato la piattaforma Fiera Smart 365, perchè è digitale e si estende nel tempo", ha detto Ferro."è anche unperchè può creareo servire come punto di incontro per missioni imprenditoriali e di sistema". Quando la pandemia sarà passata,restando in Italia nella sua fabbrica, nel suo ufficio" e questi strumenti saranno "utili e potranno essere una scelta e non una necessità" per sviluppare il business all'estero.E' ormai evidente che la pandemia ha cambiato i modelli di consumo, spostando sempre di più il focusL'ICE ha spinto su questo fronte, aiutando le aziende a sbarcare sui marketplace internazionali per spingere la ripresa dell'export Made in Italy creando delle vetrine dedicate alle eccellenze italiane per i consumatori e i buyer all'estero. E per ilsi punta a portare almenoa vendere su queste piattaforme, ha anticipato il Presidente Ferro in un'intervista ad askanews.Nell'ultimo anno ICE ha concluso accordi con grandi player comeper la creazione di vetrine e padiglioni dedicati aliuscendo a coinvolgere migliaia di aziende in questo debutto su mercati esteri prima sconosciuti. "Abbiamo messo in piedihe operano in 28 paesi e uno B2B che opera in 190 paesi per offrire alle piccole e medie imprese italiane la possibilità di partecipare a vetrine virtuali del Made in italy su questi marketplace con il nostro supporto, con l'accompagnamento nostro e dei nostri partner in tutti gli step della catena dell'ecommerce, con un budget di promozione delle visualizzazioni e con spazi che riguardano oltre 7.000 imprese oggi", ha ricordato Ferro aggiungendo che, come detto, "l'obiettivo quest'anno è di portare almeno 6Infine una nota positiva. Ilè stato un anno fortemente negativo per le economie di tutto il mondo. Le esportazioni hanno subito pesanti conseguenze a causa della pandemia,ha saputo gestire la crisi e la, ha concluso Ferro.