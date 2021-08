Fiere e congressi, da UE via libera a ristori

Martedì 31 Agosto 2021, 11:00

(Teleborsa) -della Commissione europea che ha autorizzato il governo italiano a concedereperLo ha comunicato il Ministero del Turismo.L'autorizzazione consente laal regime di aiuti di Stato esistente. E permette dIl Ministero del Turismo pubblicherà sul proprio sito i dettagli dell'autorizzazione UE. Laper ricevere le istanze di rimborso è già attiva sulNell'ambito del regime - precisa la nota diffusa dalla Commissione Ue- i beneficiari ammissibili avranno diritto al risarcimento sotto forma di sovvenzioni dirette per parte dei danni subiti tra il, periodi durante i quali, ai sensi delle misure restrittive in vigore, l'organizzazione di tali eventi non era consentita. Le autorità italiane verificheranno che non si verificherà alcuna sovracompensazione fissando il danno sulla base delle perdite nette subite da ciascun beneficiario a causa della pandemia, assicurando che nessun singolo beneficiario riceva indennizzo più di quello che ha subito come danno e che qualsiasiper trovare soluzioni praticabili per mitigare l'impatto economico dell'epidemia di coronavirus, in linea con le regole dell'Ue", il commento della vicepresidente esecutiva Margrethe Vestager, responsabile della politica della concorrenza, in occasione del