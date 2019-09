Fiera Milano vola in Cina con Ipack Ima per esportare l'e-commerce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il nuovosarà di scena al New Int'l Expo Centre (SNIEC) di Shanghai dal 23 al 26 ottobre 2019.L'evento– società cinese joint venture tra Deutsche Messe e Fiera Milano – con il supporto di Ipack Ima srl, società organizzatrice di IPACK-IMA e MEAT-TECH, in programma a Fiera Milano nel 2021. E-PACK TECH by Ipack Ima è infatti la prima e importante tappa nel percorso di avvicinamento a IPACK-IMA che, dal 4 al 7 maggio 2021, porterà in scena a Milano il futuro in ambito processing e packaging.. Per il 2018 questo è stato stimato in 2.875 miliardi di dollari, il 12% in più rispetto all'anno precedente e pari all'11% del totale del valore delle vendite retail. Si ipotizza che lo share sul totale vendite al dettaglio aumenterà fino al 2022, e raggiungerà il valore di 4.035 miliardi di dollari. Con oltre 500 milioni di acquirenti online il mercato dei beni di consumo acquistati attraverso il canale del commercio digitale in Cina è molto sviluppato.(fonte: MC Marketing e Comunicazione Group).Al momento il titolo di Fiera Milano a Piazza Affari segna un rosso dello 0,48%.