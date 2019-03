Fiera Milano, utile netto lievita a 18,6 milioni nel 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio con utili in fortie crescita. Ilè pari adi euro e si confronta con gli 1,7 milioni del 2017. All'Assemblea degli Azionisti è stata proposta la distribuzione di unper ciascuna delle n. 70.978.811 azioni ordinarie in circolazione.rispetto a 256,3 milioni del 2017, in considerazione principalmente di un diverso calendario fieristico e congressuale.pari a 31,9 milioni di euro,rispetto a 15,1 milioni del 2017.Lapositiva per 23,7 milioni di euro rispetto al debito netto di 0,8 milioni al 31 dicembre 2017. PFavorevoli le prospettive con un, in miglioramento rispetto al target del Piano Strategico pari a 31-33 milioni."I risultati conseguiti nel corso del 2018 sono il frutto del positivo andamento commerciale e della riorganizzazione operativa posta in essere, che ha consentito di migliorare le logiche di funzionamento del Gruppo", ha spiegato l'Ad, aggiungendo che il percorso intraprteso a maggio con l'approvazione del piano "ha permesso di raggiungere risultati superiori alle attese, già nel primo anno".