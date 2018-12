Fiera Milano, stipulato atto fusione di Ipack-Ima

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Fiera Milano ha depositato, presso il competente Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, l'atto di fusione per incorporazione in Fiera Milano S.p.A. della società interamente posseduta Ipack-Ima.dalla sua iscrizione presso il Registro delle Imprese, acquisterà efficacia retroattiva, ai fini contabili e fiscali,Una nota ricorda che, essendo Ipack Ima totalmente partecipata da Fiera Milano, e sussistendo pertanto i presupposti per la fusione semplificata ai sensi dell'art 2505 c.c., alla data di efficacia della fusione le azioni rappresentative del capitale sociale di Ipack-Ima verranno annullate senza emissione di nuove azioni da parte di Fiera Milano, con la conseguenza che detta operazione non comporterà alcuna modifica nella composizione dell'azionariato e nel relativo assetto di controllo di Fiera Milano.