Fiera Milano, ricavi trimestre a 23,5 milioni. Confermata guidance ebitda 2022

Martedì 10 Maggio 2022, 17:45







(Teleborsa) - Nei primi tre mesi del 2022 i ricavi consolidati di Fiera Milano si attestano ad Euro 23,5 milioni, in crescita di Euro 21,9 milioni

rispetto al primo trimestre 2021.



L'EBITDA consolidato dei primi tre mesi del 2022 si attesta ad Euro -2,4 milioni, in miglioramento di Euro 7,5 milioni rispetto al primo trimestre 2021.



Migliora l'L'EBIT del trimestre che ammonta a -14,2 milioni rispetto a -21 milioni del primo trimestre 2021. La variazione in aumento di Euro 6,8 milioni riflette l'andamento dell'EBITDA risentendo al contempo dei maggiori ammortamenti correlati all'incremento degli investimenti avvenuti nel corso del 2021.

Il Risultato Netto presenta una perdita di Euro -13 milioni rispetto a una perdita di Euro -17,8 milioni nel primo trimestre 2021.



L'Indebitamento Finanziario Netto al 31 marzo 2022, non comprensivo della lease liability IFRS 16, presenta una disponibilità finanziaria netta di Euro 33,2 milioni rispetto a una disponibilità finanziaria netta di Euro 47,4 milioni 31 dicembre 2021.



Il target di EBITDA per l'esercizio 2022 è confermato nel range di 40-50 milioni di euro come previsto dal piano CONN.E.C.T. 2025.