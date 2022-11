Fiera Milano, perfezionato acquisto il 25% di Ge.Fi

Mercoledì 23 Novembre 2022, 11:45







(Teleborsa) - Fiera Milano, leader in Italia e uno dei principali operatori integrati a livello globale nel settore fieristico e congressuale, ha perfezionato l'acquisizione di una partecipazione pari al 25% del capitale sociale di Ge.Fi., player italiano leader nell'organizzazione di fiere ed esposizioni commerciali, tra le quali Artigiano in Fiera, ospitata annualmente da Fiera Milano presso la propria venue di Rho.



Il corrispettivo per il 25% di Ge.Fi., fissato a 11,75 milioni di euro, è stato corrisposto al closing con regolamento in cassa da parte di Fiera Milano. E' altresì previsto un earn-out, da corrispondersi a seguito dell'approvazione del bilancio 2025 di Ge.Fi., in ragione del raggiungimento di specifici obiettivi stabiliti nel Business Plan di Ge.Fi.. Sono inoltre previste delle forme di tutela della partecipazione di minoranza detenuta da Fiera Milano in linea con le prassi di mercato.