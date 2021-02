© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Fiera Milano ha sottoscrittoper complessivi 62 milioni di euro. Le nuove risorse - spiega una nota - contribuiranno a rafforzare la struttura finanziaria e a dar maggior sostegno all'operatività del Gruppo, in un periodo ancora caratterizzato dalle incertezze legate all'evoluzione della pandemia Covid-19, anche in vista dell'attuazione del nuovo Piano Strategico 2021-2025 che sarà presentato al mercato il prossimo 23 febbraio.In particolare, Fiera Milano ha sottoscritto, in data 17 febbraio 2021,costituito da Intesa Sanpaolo (Banca Agente e SACE Agent), Banco BPM e UniCreditcon scadenza al 31 dicembre 2025. Il finanziamento sarà erogato in un'unica soluzione per cassa e prevede un periodo di preammortamento di 24 mesi mentre il rimborso avverrà in 12 rate trimestrali con quota capitale costante, a partire dal 31 marzo 2023.Tale finanziamento è assistito per il 90% dell'importo erogato dalla garanzia rilasciata da SACE nell'ambito del programma "Garanzia Italia" ai sensi dell'Art. 1 del Decreto Legge n. 23/2020, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 40/2020 (c.d. "Decreto Liquidità") e dalla normativaFiera Milano, nei giorni scorsi, ha inoltre ottenutoconcesso nell'ambito delle disponibilità della sezione del Fondo 394/81 a supporto dei processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani.