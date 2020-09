Fiera Milano, Marco Pacini assume anche la carica di direttore operativo

(Teleborsa) - Fiera Milano annuncia che Marco Pacini ha assunto la posizione di Direttore Operativo, in aggiunta alla carica di Chief Financial Officer che attualmente ricopre.



Le principali aree di responsabilità del Direttore Operativo includono i servizi a organizzatori, espositori e visitatori, le attività di Fiera Milano Media, security e gestione dei quartieri fieristici, nonché il Procurement e i servizi ICT.



Al Direttore Operativo riporteranno anche gli Affari Istituzionali, in coordinamento funzionale con il Presidente del Consiglio di Amministrazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA