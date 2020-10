Fiera Milano, Luca Palermo nuovo Amministratore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'Assemblea ordinaria e straordinaria di Fiera Milano, riunitasi sottoha approvato la proposta di, già nominato per cooptazione, alla carica di Amministratore e. La durata della carica coincide con la scadenza del mandato degli altri consiglieri, e precisamente fino all'Assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022. Confermato anche l'emolumento annuo lordo complessivo già deliberato dall'Assemblea ordinaria tenutasi in data 20 aprile 2020.I soci hanno poie proposto qualedall'Azionista di maggioranza Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano (titolare del 63,82% del capitale della Società).Con la nomina ad amministratore del Dottor Palermo giunge così aattivato dalla Società a seguito delle dimissioni del precedente Amministratore Delegato.Nellal'Assemblea ha approvato la, ed in particolare l'articolo 9 (Domicilio dei soci), l'articolo 10 (Convocazione dell'Assemblea), l'articolo 15 (Convocazione del Consiglio e sue deliberazioni); l'articolo 17 (Poteri, funzioni e compensi del Consiglio di Amministrazione), l'articolo 18 (Presidente e Vice Presidenti), l'articolo 20 (Collegio Sindacale), l'articolo 21 (Revisione legale) e l'articolo 24 (Bilancio e utili). Tali modifiche sono state ritenute opportune per permettere una più agevole gestione della società, sempre nel rispetto di stringenti requisiti di governance.