Fiera Milano, interlocuzioni con Firenze Fiera per potenziale partnership

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di di Fiera Milano, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi, ha firmato con Firenze Fiera un accordo di riservatezza per l'avvio di interlocuzioni relative ad una potenziale collaborazione commerciale. La potenziale partnership ha ad oggetto "la definizione ed implementazione di iniziative di sviluppo congiunto in ambito fieristico e congressuale" si legge in una nota.



Nella stessa seduta, il CdA ha nominato mediante cooptazione Ferruccio Resta quale nuovo consigliere indipendente non esecutivo. Resta rimarrà in carica fino all'assemblea dei soci chiamata ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2022 e sostituisce Anna Gatti, che aveva comunicato le proprie dimissioni il 31 marzo 2022. Ferruccio Resta è professore e rettore del Politecnico di Milano.



A seguito della nomina per cooptazione, il board risulta composto da: Carlo Bonomi, Luca Palermo, Alberto Baldan, Stefania Chiaruttini, Francesca Golfetto, Angelo Meregalli, Marina Natale, Elena Vasco e Ferruccio Resta.