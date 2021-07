Fiera Milano, CdA approva semestrale. Pesano ancora le restrizioni

Mercoledì 28 Luglio 2021, 14:30

(Teleborsa) - Fiera Milano ha registrato ricavi pari a 4,6 milioni di euro nei primi sei mesi del 2021, rispetto ai 56 milioni nel primo semestre 2020. L'EBITDA è stato negativo per 23 milioni di euro (10,6 milioni nel primo semestre del 2020), il risultato netto negativo per 24,6 milioni di euro rispetto (-12,6 milioni nel primo semestre del 2020) e la Posizione Finanziaria Netta, ante effetti IFRS 16, con indebitamento netto pari a 64,9 milioni di euro (rispetto a 23,9 milioni al 31 dicembre 2020).

I risultati semestrali sono stati impattati dalla prolungata sospensione delle attività fieristiche e congressuali in Italia a causa delle misure adottate dal Governo contro la pandemia. La società ricorda che la ripartenza delle fiere è stata possibile solo a partire dal 15 giugno, mentre quella dei congressi dal primo luglio.

Il target di EBITDA per il 2021 è ora atteso in un range di 23-28 milioni di euro (rispetto al precedente di 35-45 milioni di euro) mentre l'indebitamento finanziario netto ante effetti IFRS 16 è previsto attestarsi fra 24 e 28 milioni di euro (rispetto al precedente 0-10 milioni di euro). Il gruppo, al 30 giugno, dispone di liquidità per 59 milioni di euro oltre a linee di credito non utilizzate per ulteriori 38 milioni di euro.

"I segnali incoraggianti emersi dalle prime manifestazioni fieristiche in presenza danno fiducia e confermano la centralità del sistema fieristico quale canale indispensabile per le strategie di crescita delle imprese - ha commentato l'AD e direttore generale Luca Palermo - Sebbene le incertezze ancora presenti sul fronte dell'andamento della pandemia stiano ritardando i tempi di un ritorno a condizioni di business più normali, Fiera Milano rimane fortemente determinata a dare esecuzione al piano strategico CONN.E.C.T. 2025".