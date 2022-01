Fiera Milano, balzo in borsa su revisione al rialzo EBITDA 2021

(Teleborsa) - Balzo in apertura di seduta per il titolo Fiera Milano, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi. La società ha comunicato che le sono stati riconosciuti contributi per 33,4 milioni di euro sul 2020 e 18,1 milioni di euro sul 2021 a ristoro delle rispettive perdite sofferte negli esercizi 2020 e 2021 a seguito dell'emergenza Covid-19.

La società prevede ora che l'EBITDA 2021 sia compreso fra 69 e 75 milioni di euro rispetto ad una precedente indicazione di 52-57 milioni di euro e che la posizione finanziaria netta positiva a fine 2021, ante effetti IFRS 16, si attesti all'interno del range di 40-44 milioni di euro, rispetto alla precedente previsione attesa nel range tra 0 e 10 milioni di euro. Sono confermati i ricavi previsti intorno ai 130 milioni di euro.

Ottima la performance di Fiera Milano, che si attesta a 3,555 con un aumento del 5,18%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3,597 e successiva a 3,697. Supporto a 3,497.