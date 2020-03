Fiera Milano, a giorni impatto su conti dopo annullamento Salone Mobile

(Teleborsa) - Fiera Milano ha fatto sapere con una nota di avere preso atto della decisione di Federlegno Arredo Eventi di positicpare al 2021 la 59esima edizione del Salone del Mobile, già riprogrammata dal 16 al 21 giugno 2020, in relazione all'evoluzione epidemiologica Covid-19 a livello mondiale e alle possibili ripercussioni negative sulla presenza di espositorie visitatori.



"Fiera Milano comunicherà nei prossimi giorni l'impatto stimato sui risultati economici attesi per l'anno 2020, anche in relazione all'avvio di importanti azioni di contenimento di costi". © RIPRODUZIONE RISERVATA