Fiera di Rimini, al via l'International Bus Expo 2018

(Teleborsa) -prenderà il via il(IBE 2018), l'unico marketplace in Italia del settore autobus, che ogni due anni mette in vetrina le aziende protagoniste del trasporto pubblico e privato su gomma. La tre giorni dedicata a questo settore, gestita da Italian Exhibition Group (IEG), sino al 26 ottobre.Ad inaugurare IBE 2018 sarà l'"Il rinnovo del parco mezzi: strumenti, finalità e primi risultati", in calendario mercoledì 24 alle 11 presso l'Agorà. Sotto i riflettori tematiche come TPL, Autobus a emissioni zero, Mobilità e disabilità, Sicurezza e ICT, Start up, Nuove tecnologie e innovazione. Mercoledì 24 il premioI saluti iniziali saranno affidati al CEo di IEG, assieme all'assessore alla Mobilitàed al responsabile dai Trasporti pubblici dell'Emilia-Romagna. A condurre i lavori, la giornalistaInterverranno(Direttore Generale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti),(Università La Sapienza),(Presidente ASSTRA),(Presidente ANAV),(Presidente AGENS),(Responsabile Relazioni Istituzionali e Responsabile Gruppo Costruttori ANFIA),(consulente per area bus UNRAE).IBE 2018 si svolgerà con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, Comune di Rimini, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e ANCI.IBE 2018 si colloca in un contesto di fortee di i. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stima che nei prossimi 18 mesi entreranno in circolazione 5-6.000 nuovi autobus e che, fino al 2030, 2.000 autobus ogni anno entreranno in servizio. Un altro fattore che disegna lo scenario positivo è la Legge di Bilancio 232 del 2016, ai commi 613-615, nella parte che riguarda laSul fronte espositivo, le: Iveco, Evobus (CNH Industrial), Man, Scania, Volvo, Irizar, Van Hool, Vdl, Solaris, Otokar, Isuzu, Indcar, Beulas, King Long, Tomassini e molti altri. Si aggiungono le aziende dei servizi.