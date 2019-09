© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -nel suo discorso per l'inaugurazione della 83esima edizione Fiera del Levante che si chiuderà il 22 settembre.Il Premier ha in particolare annunciato. Il Governo, inoltre, "investirà di più e meglio sulla filiera dell'istruzione, fino a una massima integrazione tra il sistema pubblico della ricerca e le esigenze imprenditoriali"., che è sempre stata molto operosa. E lo devo ai suoi vertici, il Governatore Emiliano e il Sindaco Decaro, che hanno sempre dimostrato grande lealtà e correttezza istituzionale, grande senso di responsabilità".Era stato poco prima, che è anche Presidente dell'ANCI, a sollecitare il Premier sulla candidatura: della città.. E per questo, Presidente Conte, approfitto della sua presenza qui per ricordarle la candidatura di Bari come sede dei lavori del G20 del 2021".Il Governatore di Puglia, Michele Emiliano, si è soffermato invece sulle problematiche ambientali e di lavoro.. Se la magistratura sequestra la gru e il pontile dove sono morti in modo identico a distanza di pochi anni due meravigliosi ragazzi, e se l'altoforno 2 è stato sequestrato perché ancora oggi è nelle stesse condizioni per le quali provocò altre morti,. Noi pugliesi non siamo più disposti a morire per lavorare. Preferiamo vivere, sia pure con meno".