Fiducia imprese e consumatori si deteriora in agosto

(Teleborsa) - Torna sui livelli di inizio anno il, che segna undopo l'impennata di luglio. Per quanto riguarda le, in particolare, si conferma un- Il sentiment dei consumatori è sceso a 111,9 da 113,3 , pur mantenendosi al di sopra del minimo di maggio 2019. Un peggioramento generalizzato che presenta però intensità diverse tra le sue componenti: la componente economica e quella futura registrano le flessioni più marcate passando, rispettivamente a 127,8 ed a 115,4. Si rileva un calo più contenuto per il clima personale (da 108,0 a 107,0) e per quello corrente (da 111,1 a 110,0).- Ilnello stesso periodo registra un calo ada 101,2. L'indice di fiducia diminuisce incon l'unicarappresentata dal, dove rimane sostanzialmente stabile (da 110,0 a 109,9). In particolare, il settore dellee quello deisubiscono il(rispettivamente a 140,4 ed a 97,4) mentre il deterioramento è più contenuto nella(da 100,1 a 99,7).Per quanto riguarda le componenti dei climi di fiducia delle imprese, nell'industria manifatturiera si rileva un; invece, i giudizi sugli ordini sono in lieve miglioramento. Nelle costruzioni la dinamica negativa dell'indice è essenzialmente dovuta al marcato peggioramento dei giudizi sugli ordini; le attese sull'occupazione rimangono sostanzialmente stabili. Nel comparto deisi segnala ilche compongono l'indice di fiducia. Nelildei giudizi sulle vendite e sullesi unisce ad un deciso calo delle. Si evidenzia che tali dinamiche sono diffuse solo alla grande distribuzione, dove l'indice di fiducia registra un aumento, mentre decisamente peggiore risulta il quadro relativo alla distribuzione tradizionale.