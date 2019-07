Fidia sigla accordo con sindacati per contratto solidarietà

(Teleborsa) - Fidia annuncia di aver raggiunto l'accordo con i sindacati sul contratto di solidarietà. E' stato sottoscritto con la RSU aziendale ed i rappresentanti delle OO.SS. territoriali di Torino, un accordo avente ad oggetto l'attivazione del contratto di solidarietà, per la sede di San Mauro Torinese, che avrà inizio dal prossimo 2 Settembre, per la durata di 12 mesi.



Tale accordo, che si rende opportuno a causa dei generali rallentamenti degli investimenti in Macchinari Industriali, tutela le risorse umane ed il patrimonio tecnologico e garantisce continuità all'azienda. © RIPRODUZIONE RISERVATA