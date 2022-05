Fidia, maggioranza creditori approva proposta concordato preventivo

Martedì 24 Maggio 2022, 19:15







(Teleborsa) - Fidia ha comunicato che la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale formulata dalla società è stata approvata con una maggioranza pari al 74,21% dei crediti ammessi al voto - che, nella loro totalità, ammontano a 10.614.322,68 euro - e dalla maggioranza di tutte le classi previste ammesse al voto. Sono stati ammessi al voto creditori per un importo complessivo di 14.302.586,71 euro.



La sezione fallimentare del tribunale di Ivrea ha fissato per il 22 giugno l'udienza in camera di consiglio per il giudizio di omologazione, ha aggiunto in una nota la società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di fresatura.