Fidia, Luigi Maniglio nominato Presidente Esecutivo. Parte nuova fase

(Teleborsa) - Il CdA di Fidia, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di fresatura, ha deliberato la. Nella guida della società il nuovo Presidente Esecutivo sarà coadiuvato dal Chief Restructuring Officer, Marco Livelli, esperto di lungo corso nella gestione e ristrutturazione di aziende industriali, specialmente nel settore macchine utensili.Ieri sera erano arrivate ledalla carica di Presidente e Amministratore delegato. Il passo indietro si inserisce nell'ambito delle fasi di passaggio di consegne previste nella proposta concordataria omologata dal Tribunale di Ivrea lo scorso 24 giugno.Oggi il CdA ha anchea seguito delle dimissioni presentate da Morfino.L'avvicendamento del vertice è funzionale ale ricalca il nuovo assetto societario, che dallo scorso novembre vede Futuro All'Impresa - la società di investimenti e advisory di cui Maniglio è Senior Partner - insieme all'investitore finanziario Negma Group come nuovi azionisti di controllo di Fidia."Al termine di un intenso lavoro durato oltre due anni, abbiamo gettato le fondamenta affinché Fidia possa- ha commentato Maniglio - Attraverso l'ingresso di nuovi soci e sotto la guida di un nuovo management con competenze e visione industriali, verranno messi in atto progetti strategici per aprire una nuova fase di sviluppo che, valorizzando il patrimonio di eccellenza tecnologica e un posizionamento riconosciuto a livello internazionale, consenta a Fidia di riaffermare nuovamente la propria leadership nel settore".