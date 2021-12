Fidia ammessa a concordato preventivo in continuità

Venerdì 3 Dicembre 2021, 19:15







(Teleborsa) - Fidia ha reso noto che il Tribunale di Ivrea ha ammesso la società alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale diretta. Il tribunale, si legge in una nota, ha ritenuto "il piano e la proposta concordataria giuridicamente fattibili e attuabili nei termini e con le modalità proposte, nonché ben delineate e corredate di tutti gli elementi necessari ai creditori per esprimere, in maniera sufficientemente informata e consapevole, la propria valutazione economica".



La società, quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di fresatura, è impegnata in un percorso di ristrutturazione e rilancio con il supporto di FAI - Futuro all'Impresa.