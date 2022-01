Fideuram, Sanpaolo Invest e IWBank aggiungono 357 nuovi private bankers alla rete

(Teleborsa) - Le reti Fideuram, Sanpaolo Invest e IWBank si sono arricchite di nuove professinalità nel corso del 2021, grazie all'inserimento di 357 nuovi private banker, che ha portato il numero complessivo a 5.458 professionisti.

"Da tempo il nostro programma di recruiting si focalizza sia su private banker con elevata seniority, importanti patrimoni e alto livello di autonomia, sia su giovani talenti provenienti dal mondo universitario o con brevi esperienze del settore, ai quali proponiamo progetti di formazione ed avvio alla professione in Team con consulenti finanziari esperti", ha sottolineato Fabio Cubelli, Condirettore Generale Area di Coordinamento Affari Fideuram e Direttore Generale di Sanpaolo Invest, citando anche il progetto denominato "PB-Assistant" che prevede l'affiancamento dei migliori Private Banker a giovani opportunamente selezionati.

Nella rete Fideuram, a dicembre, sono stati inseriti, fra gli altri, Davide Cusimano, Luca Ronconi, Andrea Mario Tognela, Silverio Fratus, Manuel Nastri e Stefano Sbarra in Lombardia, Anna Zanichelli in Emilia - Romagna, Arturo Rullo in Abruzzoe Barbara Principi nelle Marche.

"Il 2021 è stato un anno importante in termini di raccolta, basti pensare che le tre reti dei consulenti finanziari hanno raggiunto gli 11 Miliarid di euro di nuova raccolta, il più importante risultato di sempre", ha affermato Cubelli, concludendo "è fondamentale sottolineare che, mediamente, negli ultimi anni un terzo della nuova raccolta annua è riconducibile proprio ai nuovi reclutamenti".