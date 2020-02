Fideuram-ISPB, utile netto 2019 record a 906 milioni

(Teleborsa) - Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking (Gruppo Intesa Sanpaolo) ha chiuso l'esercizio 2019 con un utile netto al nuovo massimo storico di 906 milioni di euro, in crescita del 9% rispetto all'esercizio precedente.



Il totale delle masse amministrate si è attestato al livello record di 242,7 miliardi, in aumento del 14% rispetto ad inizio anno (213,1 miliardi).



La raccolta netta totale è salita a 10,9 miliardi (+7%), quella di risparmio gestito a 4,6 miliardi (+28%).



Le commissioni nette si sono attestate a 1.747 milioni, in crescita del 3% rispetto al 2018 (1.695 milioni.



Il cost/income ratio scende al 31%, migliorando il già eccellente livello del 2018 (32%).



Elevata solidità patrimoniale, ampiamente al di sopra dei requisiti normativi, con un Common Equity Tier 1 ratio al 19,2%.





