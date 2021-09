Fideuram-ISPB acquisisce il 100% di Compagnie de Banque Privée Quilvest

1 Minuto di Lettura

Venerdì 17 Settembre 2021, 14:00







(Teleborsa) - Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking ha sottoscritto un accordo per l'acquisizione del 100% della Compagnie de Banque Privée S.A. Quilvest (CBPQ), banca private lussemburghese con filiali in Belgio. La società acquisita era controllata interamente dalla holding Quilvest Wealth Management e l'operazione è stata portata a termine attraverso la controllata lussemburghese Fideuram Bank Luxembourg.



"L'acquisizione di CBPQ porterà alla creazione di un ulteriore hub nell'Unione Europea, accanto a Reyl & Cie in Svizzera, destinato alla clientela europea ed internazionale e consentirà di sviluppare le attività di private banking in aree con promettenti previsioni di crescita, come il Lussemburgo ed il Belgio", si legge in una nota della società del gruppo Intesa Sanpaolo.



Dopo la finalizzazione dell'acquisizione - prevista entro la prima metà del 2022 - la denominazione CBP (Compagnie de Banque Privée) sarà mantenuta. Al 30 Giugno 2021, la banca impiega circa 150 dipendenti e ha registrato 7 miliardi di euro di AUM. La combined entity lussemburghese avrà oltre 9 miliardi euro di AUM, sottolinea Fideuram - ISPB.



"L'operazione in Lussemburgo che annunciamo oggi conferma gli obiettivi di sviluppo della nostra divisione sui mercati internazionali, dove già oggi registriamo AUM per circa 42 miliardi di euro, identificati con il piano d'impresa 2018-2021", ha commentato Tommaso Corcos, AD di Fideuram - ISPB. "L'acquisto della Compagnie de Banque Privée Quilvest costituisce un'opportunità unica di crescita in un contesto chiave per il private banking in Europa e conferma la strategia già avviata lo scorso anno, con la partnership con Rey", ha aggiunto.