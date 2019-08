Fideuram (Intesa Sanpaolo), aumenta l'utile netto nel semestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Risultati positivi per– Intesa Sanpaolo Private Banking (Gruppo Intesa Sanpaolo), nella prima metà del 2019.. In particolare, al 30 giugno 2019 il Common Equity Tier 1 ratio è risultato pari al 19,2%.(€ 213,1 miliardi) e del 5% rispetto al 30 giugno 2018 (€ 217,9 miliardi).L'evoluzione delle masse rispetto alla fine del 2018 è attribuibile sia alla performance di mercato, che ha inciso positivamente sui patrimoni per € 11,6 miliardi, sia alla raccolta netta di oltre € 4,5 miliardi.L'analisi per aggregati evidenzia che la componente di risparmio gestito è risultata pari a € 156,9 miliardi, in crescita di quasi € 10 miliardi (+7%) rispetto alla fine del 2018.Al 30 giugno 2019 le masse amministrate in regime di consulenza a pagamento ammontavano a € 37,8 miliardi (€ 36,3 miliardi al 31 dicembre 2018, +4%).Nel primo semestre del 2019 l'attività commerciale ha registrato oltre € 4,5 miliardi di raccolta netta (€ 5,5 miliardi nel primo semestre 2018), con flussi prevalentemente concentrati sulla componente di risparmio amministrato.Al 30 giugno 2019 il numero complessivo dei private banker delle Reti risultava pari a 5.942, con un portafoglio medio pro-capite pari a circa € 39 milioni.