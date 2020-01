Nasce Fidartis, società di gestione dei patrimoni familiari specializzata nella consulenza sulle opere d’arte

Ultimo aggiornamento: 19:37

Nasce Fidartis, società indipendente specializzata nel Multi Family Office che si occupa della gestione, protezione e trasmissione generazionale della ricchezza familiare, con un particolare focus sull’arte. Attraverso i servizi di Art Advisory e Art Lending, Fidartis si propone come operatore in grado di assistere in un percorso di garanzia il temporaneo sfruttamento economico di un’opera o di una collezione di opere d’arte, rendendole “liquide” grazie a una serie di partner assicurativi, bancari e case d’asta internazionali.L’azienda, spiega un comunicato, è il frutto della visione e dell’esperienza dell’amministratore delegato Michele Muscolo nella pianificazione e nella gestione di Patrimoni e dell’intuizione che Stefano Zorzi, presidente della società, ha avuto nel considerare le opere d’arte un asset strategico dei capitali famigliari.Grazie a una rete di affermati professionisti in ambito giuridico ed economico, tra cui Giuseppe Corasaniti, Alessandro Accinni, Francesca Romana Lupoi e Pietro Selicato, Fidartis è in grado di fornire strumenti di “Asset Protection e Sinergie Generazionali” (Consulenza legale e fiscale, Corporate Banking & Advisory, Real Estate) su misura. Ad esempio “Concierge Service” consente alla clientela di ricevere assistenza nel trasferimento di beni mobili e nella definizione di attività filantropiche, mentre “Reporting & Global Custody” permette di avere un periodico rendiconto patrimoniale consolidato.L’elemento peculiare nell’offerta aziendale risiede però nel servizio di amministrazione del patrimonio artistico. «Il prossimo decennio – sostengono Muscolo e Zorzi – vedrà l’arte come asset di investimento che richiederà un’uguale cura e assistenza al pari di quella dedicata al patrimonio finanziario, immobiliare e societario del Cliente».Al fine di veicolare efficacemente il proprio concetto di pianificazione patrimoniale evoluta, la società gestisce infine una sezione interna denominata “Fidartis Education”, che promuove un corso di formazione rivolto a consulenti finanziari e professionisti.