(Teleborsa) - Il più grande, ADIA, avrebbe ricevuto il, pur con alcune condizioni da rispettare, dal Governo italiano perche collega le cabine in strada alle abitazioni degli utenti finali con la fibra.L'operazione darebbe ad ADIA unanella rete dell'ultimo miglio di TIM, secondo quanto riporta Reuters, per un valore di circaLa notizia era uscita per la prima volta un paio di settimane fa, a seguito delle operazioni del fondo americano KKR per cercare co-investitori nel veicolo tramite cui il fondo USA deterrebbe il 37,5% di, la newco promossa da. KKR aveva informato il governo italiano della sua intenzione di vendere fino al 30% della quota che deterrà a, una controllata dell'Abu Dhabi Investment Authority (ADIA).