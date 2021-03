24 Marzo 2021

(Teleborsa) - TIM ha avviato a Vasto il piano di cablaggio che, con un investimento stimato di circa 3,5 milioni di euro e in sinergia con l'Amministrazione comunale, porterò la fibra ottica fino alle abitazioni per rendere disponibili collegamenti ultraveloci fino a 1 Gigabit/s. La città abruzzese, infatti, è stata inserita nel programma nazionale di copertura di FiberCop, la nuova società del Gruppo TIM che realizzerà la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree nere e grigie del Paese per sviluppare soluzioni FTTH (Fiber To The Home) secondo il modello del co-investimento "aperto" previsto dal nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche.

I lavori per la realizzazione della nuova rete partiranno a breve in molte zone della città, spiega in una nota la società di telecomunicazioni, in modo da rendere i servizi progressivamente disponibili, con l'obiettivo di collegare circa 11.800 unità immobiliari alla conclusione del piano.

"La fibra ottica abbraccia tutta la città con l'obiettivo di offrire un importante servizio innovativo – ha dichiarato il Sindaco di Vasto Francesco Menna – Grande soddisfazione per il nostro territorio, ed in particolare per le aree più periferiche che potranno disporre di una connessione veloce e sicura. La fibra è fondamentale in questo periodo soprattutto per i numerosi studenti che seguono le lezioni a distanza. Vasto sempre più smart city".

"Vasto fa parte di un percorso di eccellenza che vede TIM impegnata su tutto il territorio nazionale nel realizzare una rete interamente in fibra in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori con una qualità elevatissima – ha dichiarato Francesco Gentile, Responsabile Field Operations Line Abruzzo e Molise di TIM – Si tratta di un progetto ambizioso che ha l'obiettivo di portare l'innovazione sul territorio e dare impulso alla diffusione dei servizi digitali finalizzati a sostenere le imprese nello sviluppo del loro business e a migliorare la qualità della vita dei cittadini, contribuendo in questo modo alla crescita dell'economia locale. Un risultato frutto degli ingenti investimenti fatti da TIM a Vasto e della proficua collaborazione dell'Amministrazione comunale".