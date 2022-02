Fiammata inflazione minaccia ripresa: un salasso per famiglie e imprese

(Teleborsa) - Preoccupa la nuova impennata dell'inflazione che raggiunge un livello del 4,8%, al top da aprile 1996. Numeri che si traducono "in un maggior esborso, considerata la totalità dei consumi di una famiglia, pari a +1.474 euro annui a nucleo". Lo afferma il Codacons, commentando i dati diffusi oggi dall'Istat.

"Un livello di inflazione così elevato rappresenta un massacro per le tasche degli italiani – afferma il presidente Carlo Rienzi – Il caro-energia traina la crescita dei prezzi al dettaglio e investe anche beni primari come gli alimentari, che balzano a gennaio al +3,8%. Una situazione pericolosissima perché una inflazione così alta ha effetti diretti sui consumi delle famiglie, che reagiranno al forte aumento dei prezzi riducendo la spesa".

"La corsa dei prezzi al dettaglio rischia di bloccare la ripresa economica del paese e avere effetti devastanti su commercio e industria – prosegue Rienzi – Per questo il Governo deve intervenire con urgenza studiando un decreto ad hoc volto a limitare la crescita dei listini e sostenere il potere d'acquisto delle famiglie e i consumi".

"Come largamente atteso la stima preliminare della variazione dei prezzi di gennaio porta l'inflazione a ridosso del 5%. Valori di altri tempi, con i quali le famiglie e le imprese devono, comunque, confrontarsi. E' il commento dell'Ufficio Studi di Confcommercio ai dati Istat di oggi.

L'unico elemento positivo "è rappresentato dalla tenuta dell'inflazione di fondo, che si mantiene in Italia su valori contenuti (+1,5% nel confronto annuo), e mostra anche nel complesso della UEM una dinamica non particolarmente espansiva (+2,5%), fattore che lascia immaginare un'uscita molto graduale dalla politica dei bassi tassi d'interesse. Nel frattempo bisognerà valutare quanto l'incrocio tra maggiore inflazione e minore fiducia comprimerà i consumi delle famiglie via compressione del potere d'acquisto della ricchezza detenuta in forma liquida, con riflessi sfavorevoli sulla dinamica complessiva dell'attività economica".

Il balzo dei beni energetici si trasferisce a valanga sui bilanci delle imprese agricole strozzate da aumenti dei costi che costringono a spegnere le serre di fiori ed ortaggi, a lasciare le barche in banchina e a tagliare le concimazioni dei terreni con il raddoppio dei costi delle semine. E quanto emerge dall'analisi Coldiretti.



Una situazione drammatica per il settore agricolo che – sottolinea Coldiretti - in controtendenza all'aumento generale del Pil del 6,5% nel 2021 ha visto invece calare il proprio valore aggiunto. A far aumentare i costi alla produzione è il caro energia con l'agroalimentare che assorbe oltre il 11% dei consumi energetici industriali totali per circa 13,3 milioni di tonnellate di petrolio equivalenti (Mtep) all'anno, secondo l'analisi della Coldiretti su dati Enea.

"Siamo in presenza di una vera e propria emergenza prezzi, con l'inflazione che a gennaio segna +4,8% raggiungendo i livelli più alti dal 1996. Dati peggiori di qualsiasi previsione e che dimostrano come i prezzi al dettaglio viaggino ormai verso rincari a due cifre". Lo afferma Assoutenti.

"Siamo estremamente preoccupati per l'impennata dei prodotti alimentari che a gennaio salgono del +3,8% su base annua, beni indispensabili di cui le famiglie non possono fare a meno – spiega il presidente Furio Truzzi – Solo per mangiare gli italiani si ritrovano oggi a spendere 285 euro in più a famiglia su base annua, a causa dei rincari registrati nel comparto. Pesante anche l'impatto della voce "trasporti" (+7,7% a gennaio) che determina un aggravio di spesa sugli spostamenti pari a +416 euro annui a nucleo".

"Un andamento al rialzo che rischia di aggravarsi nelle prossime settimane: prezzi e tariffe sono infatti destinati a crescere ulteriormente per effetto del caro-bollette, dei rincari delle materie prime in numerosi settori e dell'escalation dei listini di benzina e gasolio alla pompa – avverte Truzzi

"Di rialzo stratosferico e disastroso, una Caporetto per le tasche delle famiglie" parla Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori sottolineando che "da giugno a gennaio, in appena 7 mesi, l'inflazione è passata da +1,3% a +4,8, 3,7 volte in più, e questo per colpa dei rincari dei beni energetici, senza i quali oggi l'inflazione sarebbe pari solo all'1,8%".

"Una catastrofe che rallenterà la ripresa in corso, per colpa dei minori consumi, indispensabile per far far fronte all'impennata dei prezzi. L'inflazione a 4,8% significa, per una coppia con due figli, un aumento del costo della vita pari a 1715 euro su base annua, 840 solo per Abitazione, acqua ed elettricità, 416 euro per i Trasporti. Per una coppia con 1 figlio, la maggior spesa annua è pari a 1611 euro, 843 per l'abitazione, 362 per i trasporti, in media per una famiglia il rialzo complessivo è di 1389 euro, 791 per l'abitazione e 266 per i trasporti. Ma il record spetta alle coppie senza figli con meno di 35 anni che, spendendo di più di quelle con i figli per la cura della casa, hanno un aggravio annuo di 1783 euro, 996 solo per l'abitazione" conclude Dona.

I dati diffusi da Istat relativi ai prezzi al consumo di gennaio confermano una crescita sostenuta del tasso di inflazione. L'indice generale registra un rialzo del +4,8% con i beni energetici, a +38,6% su base tendenziale, che proseguono la loro corsa. Anche il "carrello della spesa" registra tassi di crescita significativi del +3,2%.

"I dati di gennaio confermano la notevole incidenza dei beni energetici sull'incremento dell'inflazione, che cresce a tassi che non si vedevano da molti anni. L'effetto è molto rilevante sul sistema delle imprese e sulle famiglie – afferma Carlo Alberto Buttarelli, Direttore Relazioni con la Filiera e Ufficio Studi di Federdistribuzione – e rischia di compromettere la ripresa economica. Secondo una recente rilevazione che abbiamo condotto con Ipsos, il 43% degli italiani prevede di dover ridurre i consumi a causa dell'aumento dei prezzi e uno su tre (35%) teme di non riuscire ad affrontare spese ordinarie. In questo contesto, le aziende della distribuzione stanno operando con grande responsabilità per cercare di contenere i rincari dovuti ai pesanti aumenti di costo che coinvolgono tutti i settori produttivi, sia nell'agroalimentare che nel non alimentare"

Per l'Ufficio economico Confesercenti siamo in presenza di "un dato preoccupante ma non del tutto inatteso: l'Istat scatta una fotografia nitida delle dinamiche in atto da diversi mesi - in parte dovute agli sconvolgimenti determinati a livello internazionale dalla pandemia - sia sulla catena di valore dell'offerta che sulle incertezze della domanda".

La sintonia con i fenomeni inflazionistici a livello dei principali paesi industrializzati, testimonia la provenienza principalmente esogena di questi shock inflazionistici: la causa principale è ancora nelle dinamiche delle componenti energetiche dove, ad esempio, quella regolamentata registra addirittura incrementi superiori al doppio rispetto a gennaio 2021. Si delineano, perciò, sia forti aumenti delle cosiddette ‘bollette' petrolifere per le famiglie e le imprese che si aggiungono agli effetti degli aumenti dei prezzi energetici sull'industria, nazionale ed internazionale, registrati nei mesi scorsi e che ora stanno espandendosi all'inflazione al consumo. Quest'ultima probabilmente si attesterà quest'anno intorno al 3,5%. La politica economica dovrà, perciò, scongiurare che vengano bruciati, ancora, miliardi di consumi tali da allontanare ulteriormente il recupero dei livelli pre-crisi: già ora sono spostati in avanti di almeno 6 mesi, al primo semestre del 2024. Senza una ripresa dei consumi ed un rilancio dei settori più colpiti dalla pandemia, turismo e terziario, si pregiudica infatti la reale ripartenza del Paese.

Cia-Agricoltori Italiani rileva che la fiammata dei beni energetici a gennaio -con quelli regolamentati che segnano una crescita record del 93,5% su base annua- ha effetti diretti drammatici sulle imprese, in primis quelle agricole. I costi di produzione sono saliti alle stelle, soprattutto per serre, stalle e agriturismi, e ora il rischio è di compromettere semine e produzioni importanti, mettendo a repentaglio tutta la filiera agroalimentare, patrimonio nazionale da quasi 550 miliardi di euro.