Economia come, al via all'Auditorium di Roma la terza edizione del festival

Al via oggi all'Auditorium di Roma il festival «Economia come. L'impresa di crescere». Le prime due edizioni hanno visto la partecipazione di economisti di fama internazionale, imprenditori, politici e studiosi e hanno registrato una presenza di pubblico di oltre 15.000 persone. Quest'anno tra i relatori figurano: Joseph E. Stiglitz, premio Nobel per l'economia nel 2001, che interverrà durante la prima giornata dell'evento, Saskia Sassen docente alla Columbia University e alla London School of Economics che parlerà delle global cities, e Branko Milanòvic, economista esperto di disuguaglianze, che discuterà della scoperta dei fattori che hanno messo in crisi la bilancia della giustizia sociale.Per tre giorni si parlerà quindi di economia, con approfondimenti dedicati in particolare alla situazione italiana. In programma 21 appuntamenti che prevedono incontri con economisti, giornalisti, sociologi e protagonisti del mondo dell’impresa. Con Daniel Susskind verrà affrontato il tema del «Futuro del lavoro nell’era dei robot» mentre Carlo Cottarelli presenterà il suo libro «Pachidermi e pappagalli. Tutte le bufale sull’economia a cui continuiamo a credere».L'evento, in programma fino al 10 novembre, è prodotto dalla Fondazione musica per Roma e dalla Camera di Commercio di Roma e promosso da Poste Italiane con la consulenza editoriale di Laterza Agorà. Quest’anno la manifestazione, inoltre, è stata organizzata in collaborazione con la Regione Lazio, l’Unioncamere Lazio e la Luiss.«L'obiettivo di questo innovativo festival è di coinvolgere non solo gli addetti ai lavori, ma soprattutto il grande pubblico sui temi dell’attualità economica. Discuteremo di disuguaglianze, di sostenibilità economica, di globalizzazione e dell’impatto dell’innovazione tecnologica sul mercato del lavoro. Organizzare l’evento a Roma è la testimonianza della centralità della città nel determinare la politica economica del nostro Paese. Ci auguriamo di poter replicare e addirittura superare lo straordinario successo delle prime due edizioni», ha commentato il presidente della Fondazione musica per Roma Aurelio Regina.Il programma del Festival è consultabile sul sito dell’Auditorium al link: https://www.auditorium.com/rassegna/economia_2019-21209.html