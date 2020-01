Feste, Coldiretti: mezzo miliardo di avanzi su tavole italiani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Circa mezzo miliardo disono rimasti sulle tavole imbandite per le feste di fine anno che nella stragrande maggioranza delle famiglie vengonoper motivi economici, etici ed ambientali.E' quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixé dalla quale si evidenzia che più di otto italiani su dieci (83%) dopo la grande festa mettono a casa nel piatto gli avanzi dei cenoni. Solo il 15% delle famiglie è stata oculata e dichiara di non avanzare niente mentre il 2% dona in beneficenza ePer molti continua dunque il tour de force in cucina con polpette o polpettoni a base di carne o tartare di pesce che sono un'ottima soluzione per, ma anche le frittate possono dare un gusto nuovo ai piatti di verdura o di pasta, senza dimenticare la ratatouille.Recuperare il cibo è una scelta che - sottolinea la Coldiretti -anche con una minore produzione di rifiuti. Per il tradizionale appuntamento di fine anno con la tavola,rispetto allo scorso anno.