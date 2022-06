Festa della Musica, concerti in aeroporto a Fiumicino

(Teleborsa) - È il giorno del solstizio d'estate ma anche il giorno della Festa della Musica, una delle più importanti feste a valore culturale nata nel 1982 in Francia e festeggiata in più di 120 nazioni in tutto il mondo con concerti nelle piazze, strade, parchi e in tutti i luoghi aperti al pubblico come musei, teatri, centri commerciali e aeroporti.



Ecco quindi che anche al Leonardo da Vinci, i passeggeri, su iniziativa di, sono stati accompagnati questa mattina durante il transito nel Terminal 1 fino alla nuova area di imbarco A, da brani di musica classica eseguiti a 4 mani al pianoforte dai maestri dell'di Roma, Adriano Leonardo Scapicchi e Francesco Bravi, ma anche da ritmi sudamericani con Enrico Giaretta, cantaviatore pilota e cantautore allievo di Paolo Conte, alla tastiera, e Juan Carlos Albelo Zamora, polistrumentista e musicista, tra gli altri, di Andrea Bocelli, che, in arrivo da L'Avana nella giornata internazionale della musica, hanno suonato a sorpresa brani di musica cubana tradizionale.

Entrambe le performance hanno divertito e appassionato molti passeggeri. In tanti si sono fermati infatti ?a seguire le due esibizioni filmandole e fotografandole con smartphone e tablet per poi lungamente applaudire alla fine. "La musica è la mia passione, mi fa compagnia e, a seconda delle situazioni, mi aiuta a rilassarmi se sono nervosa oppure a darmi la carica quando mi alleno in palestra -? dice Francesca, studentessa universitaria in partenza per Milano - Trovarla anche qui in aeroporto mi fa quindi davvero piacere e i musicisti che oggi hanno eseguito i vari brani sono stati davvero bravi".

"La musica rappresenta un forte messaggio di accessibilità universale, di invito al viaggio, di comunione e comunicazione tra i popoli. È cultura – commenta una signora di mezza età in partenza per Parigi –. Dopo un lungo periodo di stop dovuto alla pandemia, è ora? tempo di ripartire, di tornare alla vita, di tornare a viaggiare. Per noi la Festa della Musica rappresenta oggi più che mai la Primavera della rinascita".