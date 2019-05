Festa della mamma, 2,5 mil di fiori per le mamme italiane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Secondo un'indagine di Assofioristi, l'associazione che riunisce i fioristi Confesercenti, oltre 2,5 milioni di fiori arriveranno nelle case delle mamme italiane come regalo in loro onore per una spesa complessiva di quasio.Sono infatti i fiori il presente preferito per festeggiare le mamme, di ogni età: secondo un sondaggio online di Coldiretti,, seguito da cioccolatini o altri dolciumi (13%), gioielli o bigiotteria (13%), vestiti o altri capi di abbigliamento (12%). Rilevante la percentuale di quanti (28%) hanno scelto di non fare regali.Su tutti vince la rosa, il fiore più regalato, ma si consolida anche la tendenza ad acquistare piante in vaso, regalo percepito come più duraturo: quest'anno lo faranno in 900mila, il 39% del numero complessivo di italiani che acquisteranno un prodotto florovivaistico."Per noi la Festa della Mamma è la più importante dell'anno e arriva in un periodo delicato. L'auspicio è che ci aiuti a riprenderci da un inizio di anno davvero difficile", commentaAnche in questa occasione, resta alto ilche,. "Ancora una volta ci aspettiamo un'agguerrita concorrenza dai venditori abusivi - continua Ferrante - i fiori sono considerati merce di lusso e non ci si vuole rinunciare, soprattutto per questo tipo di ricorrenze, però si cerca il risparmio e questo agevola gli abusivi che vendono piante e fiori già confezionati, a prezzi decisamente non praticabili per un negoziante"."Un fiore - conclude Ferrante - è sempre un regalo prezioso, ma lo è ancora di più se lo si compra da un fioraio, parte integrante del sistema economico del Paese e che contribuisce alla sua crescita e al suo benessere".