Festa del 1 maggio: alle 12 locali in ogni Porto del mondo tutte le navi suoneranno la loro sirena

(Teleborsa) -(International Chamber of Shipping, la più importante Associazione armatoriale del globo(la Federazione Internazionale dei Lavoratori dei Trasporti)Iniziativa,e garantiscono le catene di approvvigionamento globali, evidenziando anche la difficile situazione dei. Sono infatti, per garantire che vengano consegnate le forniture di cibo, carburante e merci, comprese le forniture mediche essenziali .Da nuovi dati raccolti dae da Internationalè emerso che sono. Numero aumentato del 50% rispetto ai 100.000 calcolati a inizio aprile,. Se non si interviene, è possibile che questo numerofino a quando le restrizioni di viaggio non saranno allentate. Oltre a costituire unanel momento in cui i Paesi ne hanno maggiormente bisogno, tale situazione. Ciò significa che l'equipaggio non è stato in grado di sbarcare o imbarcare su navi in ??porto e ciò non è più sostenibile.. I nuovi dati indicano che 150.000 marittimi hanno bisogno di un cambio immediato dell'equipaggio.. Chiediamo ai Governi di supportare i nostri marittimi, così come ci supportano, e di facilitare un'azione coordinata".Con l'assistenza die diattraverso un sondaggio sulla forza lavoro marittima globale: 150.000 marittimi hanno bisogno di un cambio immediato dell'equipaggio poiché il loro contratto scade il 15 maggio 2020 con numero aumentato del 50% da 100.000 marittimi e aumenterà se i cambi dell'equipaggio non torneranno alla normalità.Tra coloro che dovrebbero effettuare cambi dell'equipaggio,i.