Fervi, ricavi in crescita nel 2018

(Teleborsa) - Fervi ha chiuso il 2018 conrispetto a quelli dell'esercizio precedente, a 24.275 migliaia di euro.rispetto a quello del precedente periodo comparabile, a 4.880 migliaia, contro Euro 4.689 migliaia del 2017., contro Euro 1.933 migliaia del 2017., contro Euro -5.585 migliaia del 2017.. Il dividendo, qualora approvato dall'Assemblea, sarà messo in pagamento per gli aventi diritto in data 9 maggio 2019 con data stacco cedola il 7 maggio 2019 e record date l'8 maggio 2019.Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione si ritiene, nonostante la situazione macroeconomica, che il livello dei ricavi stia confermando un trend di crescita che potrà essere sostenuto anche grazie all'integrazione della neo-acquisita Vogel Germany. Inoltre le risorse ottenute con la quotazione delle azioni all'AIM Italia consentiranno di garantire il necessario sviluppo dell'attività sia per vie organiche che per vie esterne.